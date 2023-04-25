السعودية اليوم / تقني وتعليم الباحة يعلقان الدراسة غدًا



الباحة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة, والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تعليقَ الدراسة غدًا، في جميع مدارسها, والمنشآت التدريبية بالمنطقة ومحافظاتها.

وبيَّنَت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، فقد تقرَّر ‏استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب -عن بعد-؛ وكذلك الدراسة لتعليم العام إلى منصة "مدرستي" حرصًا على سلامة الجميع.

// انتهى //

23:02ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.