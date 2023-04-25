السعودية اليوم / انطلاق مناورات تمرين "أنيوخوس 2023" في اليونان بمشاركة القوات الجوية



أثينا 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

انطلقت أمس في قاعدة "أندرا فيدا" الجوية بجمهورية اليونان مناورات تمرين "أنيوخوس 2023" بمشاركة القوات الجوية الملكية

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن عصام بن محمد خواجي أنه جرى الاستعداد والتجهيز للتمرين بكل احترافية، وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، وبالإعداد والتخطيط المدروس، والاستفادة من الدروس السابقة في التمارين المماثلة، حرصًا على تمثيل القوات المسلحة السعودية خير تمثيل، والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية، مفيدًا أن التمرين مر بالعديد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.

وأفاد أن التمرين يهدف إلى الرفع من مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية الملكية السعودية، دعمًا لأواصر العلاقة العملياتية بين قواتنا الجوية والقوات الجوية المشاركة، مبينًا أن التمرين اشتمل على العمليات الجوية المضادة بنوعيها الدفاعية والهجومية التي تنفّذ ضد قوات العدو الجوية، ممثلةً بالطائرات وأنظمة الدفاعات الجوية لتحييد قدرات العدو الجوية ووسائل الدفاع الجوي المعادي، مبيناً أنه سيتم كذلك تنفيذ مهام عمليات الهجوم الإستراتيجي وكذلك عمليات الإسناد الجوي القريب للقوات الأرضية، والكشف والتدمير لمواقع رادارات العدو.

وأفاد أن مشاركة قوات جوية من عدة دول في التمرين يساعد في وضع سيناريوهات مشابهة إلى حد كبير لما يمكن حدوثه على أرض الواقع، كما يُمكِّن الأطقم الجوية من التواصل مع الأطقم الجوية من الدول المشاركة، مما يكسب الجميع خبرات عملية تسهم في أداء المهام على أكمل وجه.

// انتهى //

22:00ت م

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أثينا 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسانطلقت أمس في قاعدة "أندرا فيدا" الجوية بجمهورية اليونان مناورات تمرين "أنيوخوس 2023" بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية ، وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث تشارك القوات الجوية السعودية بمنظومة طائرات (ف 15 إس أي).وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن عصام بن محمد خواجي أنه جرى الاستعداد والتجهيز للتمرين بكل احترافية، وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، وبالإعداد والتخطيط المدروس، والاستفادة من الدروس السابقة في التمارين المماثلة، حرصًا على تمثيل القوات المسلحة السعودية خير تمثيل، والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية، مفيدًا أن التمرين مر بالعديد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.وأفاد أن التمرين يهدف إلى الرفع من مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية الملكية السعودية، دعمًا لأواصر العلاقة العملياتية بين قواتنا الجوية والقوات الجوية المشاركة، مبينًا أن التمرين اشتمل على العمليات الجوية المضادة بنوعيها الدفاعية والهجومية التي تنفّذ ضد قوات العدو الجوية، ممثلةً بالطائرات وأنظمة الدفاعات الجوية لتحييد قدرات العدو الجوية ووسائل الدفاع الجوي المعادي، مبيناً أنه سيتم كذلك تنفيذ مهام عمليات الهجوم الإستراتيجي وكذلك عمليات الإسناد الجوي القريب للقوات الأرضية، والكشف والتدمير لمواقع رادارات العدو.وأفاد أن مشاركة قوات جوية من عدة دول في التمرين يساعد في وضع سيناريوهات مشابهة إلى حد كبير لما يمكن حدوثه على أرض الواقع، كما يُمكِّن الأطقم الجوية من التواصل مع الأطقم الجوية من الدول المشاركة، مما يكسب الجميع خبرات عملية تسهم في أداء المهام على أكمل وجه.// انتهى //22:00ت م0088

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.