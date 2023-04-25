السعودية اليوم / دوريات الأمن بمحافظة دومة الجندل تقبض على شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر



دومة الجندل 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

قبضت دوريات الأمن بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

21:39ت م

0084



دومة الجندل 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسقبضت دوريات الأمن بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //21:39ت م0084

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