

حجة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

قدَّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1.533 مستفيدًا خلال المدة من 5 حتى 11 أبريل 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 740 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 275 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 277 أطفال، وعيادة المصابين بالأوبئة 112 مريضًا، وعيادة النساء والولادة 124 حالة، وقسم التوليد 5 حالات.

وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 262 فحصاً مخبرياً، واستفاد من قسم الأشعة 45 شخصا، والصيدلية 1.442 مستفيدًا، وعيادة الإحالة الطبية 5 حالات، وقسم الجراحة والتضميد 28 مستفيدًا، والملاحظة 766 مستفيدًا، وقسم نقل الدم شخصين، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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20:06ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 1.533 مستفيدًا خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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