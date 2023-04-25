السعودية اليوم / تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الصيفي



نجران 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس التابعة للإدارة، ابتداءً من الغد.

وأوضحت أن الاصطفاف الصباحي يبدأ عند الساعة 6:45 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7 صباحاً.

// انتهى//

17:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.