إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر لأعمال الصيانة

وسيتم الإغلاق التام من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا، مع السماح بمرور الشاحنات فقط عبر عقبة شعار من الساعة 6 صباحا إلى 6 مساء.
وأشارت إلى أن الطرق البديلة للمركبات الصغيرة، هي: عقبة ضلع، عقبة الجعدة، عقبة التوحيدة، عقبة الصماء، عقبة برمه.
وذكرت أن أهم الأعمال التي سيتم تنفيذها، الكشط والسفلتة، وضع حواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، دهانات للأنفاق والمنشآت القائمة، تركيب لوحات إرشادية، عمل طبقة مقاومة للانزلاق، مواقف طارئة.
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