إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر لأعمال الصيانة

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إغلاق ⁧‫عقبة شعار‬⁩ لمدة 4 أشهر لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة اعتبارا من 6 شوال بهدف رفع جودة الطريق ومستوى السلامة وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.

وسيتم الإغلاق التام من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا، مع السماح بمرور الشاحنات فقط عبر عقبة شعار من الساعة 6 صباحا إلى 6 مساء.

وأشارت إلى أن الطرق البديلة للمركبات الصغيرة، هي: عقبة ضلع، عقبة الجعدة، عقبة التوحيدة، عقبة الصماء، عقبة برمه.

وذكرت أن أهم الأعمال التي سيتم تنفيذها، الكشط والسفلتة، وضع حواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، دهانات للأنفاق والمنشآت القائمة، تركيب لوحات إرشادية، عمل طبقة مقاومة للانزلاق، مواقف طارئة.