السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يناقش استعدادات الدفاع المدني لمواجهة الأمطار



الطائف 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

عقدت لجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة الطائف اليوم، اجتماعاً برئاسة سمو محافظ الطائف رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود، بحضور وكيل محافظ الطائف ناصر السبيعي، وأعضاء اللجنة مديري الجهات الحكومية المعنية وذلك بمقر المحافظة .

وبدأ الاجتماع بكلمة سمو محافظ الطائف، مؤكداً أهمية اجتماعات لجان الدفاع المدني الفرعية في جميع مناطق المملكة والتي تعد محافظة الطائف ضمن هذه المنظومة. مثمناً الجهود المقدمة من القطاعات الحكومية خلال الحالات المطرية التي شهدتها المحافظة. موجهاً بإيجاد حلول عاجلة وحلول مستدامة لضمان عدم تكرار ماحدث .

من جانبه ثمن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد ياسر الشريف جهود الجهات الحكومية الأعضاء في ما تقوم به من أعمال وتدابير لمواجهة حالات الطوارئ .

وناقش الاجتماع تطبيق خطط الطوارئ العامة لدى كل جهة بما فيها خطط الأمطار والسيول مع تنفيذ كل جهة ما ورد من مهام ومسؤوليات، على أن تقوم الجهات المعنية بالتأكد من صيانة عبارات ومجاري تصريف السيول والأنفاق وتجهيز العمالة الكافية، والمعدات والآليات اللازمة من المضخات وصهاريج الشفط ومخاطبة الشركات المتعاقدة معها للحضور في المواقع الحرجة التي يكثر فيها تجمع المياه، وذلك لتلافي الأخطار الناتجة عن مشاكل تجمع مياه الأمطار وعمل الصيانة الدورية لها، وتفعيل لجان التعديات لمنع التعدي على الأودية وإقامة العقوم الترابية لحجز الماء، ومناقشة استعداد الجهات المعنية لمواجهة الحالة المطرية وأي طارئ ينتج عنها .والحرص على حضور مندوبي لجنة تنسيق الطوارئ بالإدارة العامة للدفاع المدني متى ما تطلب الوضع ذلك .

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات، أبرزها تطبيق خطط الطوارئ العامة لدى كل جهة بما فيها خطط الأمطار والسيول، وتكثيف وجود الجهات المعنية أثناء الحالة المطرية واستعدادتها في حال ورود تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالحالة المطرية، و إزالة جميع التعديات التي تقع في مجاري الأودية داخل الأحياء السكنية بالمحافظة وإزالة الصخور غير المستقرة والآيلة للسقوط التي تقع بجوار المنازل داخل الأحياء السكنية بالمحافظة .

وفي ختام اللقاء شدد سموه على تقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين لحماية الأرواح والممتلكات.

// انتهى //

16:17ت م

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