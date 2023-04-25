

الباحة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم في منطقة الباحة ومحافظة المخواة عن بدء الدوام الصيفي بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي بدءاً من الغد .

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً .

// انتهى //

15:57ت م

0052





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء تطبيق الدوام الصيفي في مدارس منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.