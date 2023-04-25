ضبط مواطنين لسلبهما مندوبي تطبيقات التوصيل تحت تهديد السلاح

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في سلب مندوبي تطبيقات التوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض. وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في "تويتر"، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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