السعودية اليوم / اليوم العالمي لمكافحة الملاريا .. مشاركة دول العالم في مكافحة المرض وتجنب الإصابة به



جدة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

يصادف الـ 25 من شهر أبريل من كل عام احتفاء دول العالم ومن ضمنها المملكة باليوم العالمي لمكافحة الملاريا ؛ لنشر التوعية؛ وتسليط الضوء على حشد الطاقات للوقاية من المرض ومكافحته، وزيادة وعي الأفراد حول طرق تجنب الإصابة؛ إلى جانب الاعتراف بالجهود التي تُبذل على الصعيد العالمي؛ حيث يأتي شعاره هذا العام تحت "حان الوقت للقضاء على الملاريا: الاستثمار والابتكار والتنفيذ".

وتُعد الملاريا مرضًا يسببه طفيل يدعى "البلازموديوم"، وينتقل ذلك الطفيل إلى جسم الإنسان عن طريق لدغات البعوض الحاملة له، ويغزو كريات الدم الحمراء فيدمرها، وتؤدي زيادة الجهود المبذولة إلى الحد بشكل كبير من عبء الإصابة بها وبالإمكان الوقاية منها وعادة ما يكون لدى المصابين بها قابلية للشفاء.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع البلدان والمناطق في الأقاليم الموبوءة بالملاريا لتطوير وتنفيذ إستراتيجيات التكثيف، مثل إعطاء الأدوية المستهدفة، وفحص الحمى وعلاجها، والاستجابة السريعة لجميع الحالات؛ وجميع البلدان على وشك تحقيق هدف القضاء على الملاريا المنجلية لعام 2023 وكافة أشكال الملاريا البشرية بحلول عام 2030، وفقاً للمنظمة.

وتحرص وزارة الصحة على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الملاريا، وذلك من خلال إقامة المحاضرات والفعاليات التوعوية التي تهدف بدورها إلى توعية الجمهور بمرض الملاريا وبيان أعراضه وطرق الوقاية والعلاج.

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10:53ت م

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