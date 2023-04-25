شكرا لقرائتكم إشادة عالمية بالتجربة السعودية في إجلاء الرعايا من السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الكاتب السياسي أحمد الشهري أن العالم يشيد بالتجربة السعودية في إجلاء رعايا الدول من السودان، والتي تأتي انطلاقًا من مكانة المملكة كرائدة للعمل الإنساني.

وأوضح الشهري خلال مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية”، أن الجهود الإنسانية للمملكة ليس مستغربًا والتي تأتي انطلاقًا من مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي دون النظر إلى دين أو مذهب أو جنسية.

وأشاد الشهري بالصورة المشرقة التي تقدمها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وتنفذها القوات الملكية البحرية من خلال أسطولها البحري الذي انطلق من جدة إلى بورتسودان، بالإضافة للمهنية والاحترافية في نقل الرعايا إلى جدة في مسافة لا تقل عن 800 متر خلال رحلة محفوفة بالمخاطر.

إجلاء مواطنين ورعايا

وفي وقت سابق من اليوم، وصل 10 مواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة من الذين تم إجلاؤهم من السودان.

وقدم عدد من المواطنين والرعايا الواصلين على متن الفرقاطة التابعة للقوات البحرية الملكية، شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولجميع العاملين في القطاعات ذات العلاقة على تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات منذ انطلاق السفينة من بورتسودان وحتى الوصول إلى جدة.

إشادة عالمية

ومن جانبها، أعربت القنصل العام البريطاني بجدة سيسيل البليدي، عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لإسهام حكومة المملكة في إجلاء الرعايا البريطانيين القادمين من السودان.

من جهته، نوّه القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة فارس أسعد، بالجهود الإنسانية للمملكة في مختلف الجوانب، وحرصها على تقديم المساندة والدعم للدول الصديقة، معرباً عن شكره لجميع الجهات في المملكة على حفاوة الاستقبال للرعايا الأمريكيين، وتسهيل إجراءاتهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم الأراضي السعودية.

بدوره، ثمّن القنصل الليبي بجدة عبدالرزاق المنفي، الدور الكبير للمملكة، والجهود الجبارة التي قامت بها كافة الجهات الحكومية لتقديم كل الدعم للّيبيين.

كما أشادت نائب القنصل العراقي مايا هادي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، مؤكدةً أنه غير المستغرب على المملكة مد يد العون، ومساعدة أي شخص ومن أي بلد.