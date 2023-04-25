السعودية اليوم / زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب غرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي



جاكرتا 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة غربي إندونيسيا اليوم.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الزلزال كان على بعد 177 كيلومترا شمال غربي جزر منتاواي وعلى عمق 84 كيلومتراً تحت سطح البحر، ولم ترد على الفور أي تقارير عن أي أضرار مادية أو بشرية.

وحذّرت الوكالة السكان من إمكانية حصول أمواج مد عاتية "تسونامي" محتملة.

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