السعودية اليوم / مركز بئر عسكر يسجل أعلى كمية هطول أمطار بمنطقة نجران



نجران 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة نجران، وذلك من الساعة الـ 9 من صباح أمس، وحتى الـ 9 مساءً، في 3 محطات.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مركز بئر عسكر، حيث بلغت 8.6 ملم، يليه محافظة ثار بـ 5.4 ملم، ثم الحضن بـ 0.2 ملم.

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