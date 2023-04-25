

أبها 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس

شهدت مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير اليوم، هطول أمطار غزيرة، شملت مدينة أبها ومحافظات النماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبلقرن، وبيشة، وكذلك مراكز بلّحمر وبلّسمر والسودة وطبب والشعف وشني والمضة والحازمي وتبالة وخثعم والحيمة والماوين ووادي بن هشبل، صاحبها تساقط زخات كثيفة من البرد على مرتفعات بلّسمر وبلّحمر وشعف آل حارث والسودة وباحة ربيعة.

كما شملت الأمطار الغزيرة عقبات شعار وضلع والصماء وجمانه والقرون، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت بها الأرض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

واستوقفت الأجواء الماطرة والجبال المكسوة بالبياض أهالي المنطقة وعابري الطرق للإستمتاع بما شكلته الأمطار من الشلالات المنهمرة والسيول العابرة، التي رسمت لوحة جمالية على مرتفعات المنطقة ومدرجاتها الزراعية، مما تبشر بموسم سياحي جاذب في كافة محافظات المنطقة.

ووثقت عدسة" واس" المشاهد الطبيعة التي رسمتها الأمطار على قمم الجبال من البرد والأمطار الغزيرة، لتمتزج بالغطاء النباتي الأخضر الذي تشتهر بها المنطقة.

وتشهد المنطقة خلال الأيام القادمة حسب البيانات الواردة من المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة على سلسلة جبال منطقة عسير مع وجود فرص مهيأة لتساقط البرد بكميات كبيرة نتيجة وجود تبريد علوي يصنع فوارق ويزيد من صعود المزن.

// انتهى//

01:44ت م

0009





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البَرَدْ يكسو مرتفعات عسير والأمطار الغزيرة تبشّر بموسم سياحي جاذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.