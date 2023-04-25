

كينشاسا 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

أعلنت السلطات الكونغولية اليوم انتشال جثامين 14 شخصاً من بحيرة مويرو الواقعة على الحدود بين زامبيا والكونغو الديمقراطية بعد انقلاب قاربهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء الكونغولية أن القارب أبحر يوم الاثنين الماضي وعلى متنه حوالي 50 شخصاً، لكنه واجه رياحا شديدة تسببت في انقلابه.

// انتهى //

23:21ت م

0089





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انتشال جثامين 14 شخصاً من بحيرة بين زامبيا والكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.