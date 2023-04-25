شكرا لقرائتكم القنصل الأمريكي بجدة: الإجراءات السعودية لإجلاء العالقين بالسودان قوية ومحكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعرب القنصل الأمريكي في جدة، فارس أسعد، عن شكره وتقديره بـ جهود القيادة السعودية في إجلاء العالقين من السودان.

وقال أسعد، خلال لقائه على قناة الإخبارية: إن مواطني الولايات المتحدة بالخارج على رأس أولوياتها؛ ولذلك نشكر أصدقاءنا في المملكة على تلك الجهود.

وتابع: أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة السعودية على نقلها رعايانا من السودان إلى جدة، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات التي تشرف عليها المملكة قوية ومُحكمة.

وصول 10 مواطنين

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم إلى محافظة جدة 10 مواطنين سعوديين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 189 شخصًا من الجنسيات التالية (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وإيطاليا، وقطر، وسوريا، وهولندا، والعراق، وتركيا، وتنزانيا، ولبنان، وليبيا)، حيث نقلوا من خلال سفينة جلالة الملك (ينبع).

توفير كافة الاحتياجات

وقد حرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من أجلوا من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصًا (101 مواطن سعودي، و255 شخصًا ينتمون لـ 26 جنسية).