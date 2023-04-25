شكرا لقرائتكم لحظة وصول سفينة الإجلاء السعودية الخامسة من السودان إلى جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت- قبل قليل- سفينة الإجلاء السعودية الخامسة من السودان، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لحظة وصول السفينة حيث تحمل على متنها عددًا من رعايا الدول العربية والأجنبية.

ورصد مقطع فيديو آخر، فرحة ركاب سفينة الإجلاء السعودية الخامسة من السودان بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة

جهود متواصلة

يذكر أن المملكة نجحت في إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان إلى جدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

إجلاء الرعايا

وأشاد القنصل الليبي لدى المملكة عبدالرزاق المنسي، بالجهود السعودية بشأن إجلاء الرعايا من مختلف الجنسيات من السودان حيث تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة المئات.

وقال المنسي خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: كل القطاعات في المملكة تجاوبت معنا بأفضل صورة وتتعامل مع كل رعايا الدول في السودان بدون تفرقة وكل عبارات الشكر لا تفي المملكة وقيادتها حقها.