شكرا لقرائتكم أمطار رعدية تزين سماء حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول لحظات هطول الأمطار الرعدية على محافظة حائل في رابع أيام عيد الفطر المبارك.

أمطار حائل

وهطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.