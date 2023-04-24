سياحة وترفيه / أمانة العاصمة المقدسة تواصل فعاليات الاحتفالات بعيد الفطر في حديقة بحرة



مكة المكرمة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

واصلت أمانة العاصمة المقدسة فعاليات احتفالات أهالي مكة المكرمة بعيد الفطر في حديقة بحرة، بمشاركة وحضور من محافظة بحرة .

وشهدت الاحتفالات إقبالا وتفاعلا وعروضا للفنون الشعبية وتقديم للجوائز الفورية ، تخللتها فقرات شيقة وأنشطة متنوعة ومسرح تفاعلي للأطفال.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة أطلقت فعاليات احتفالات أهالي مكة المكرمة بالعيد في حديقة الأراك بحي النسيم ، حيث تميزت الفعاليات بفقرات متنوعة ومسابقات وسط أجواء ممتعة ومميزة تلبي رغبات الجميع .

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21:32ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.