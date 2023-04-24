السعودية اليوم / تعليم الرياض: استئناف الفصل الدراسي الثالث بعد إجازة عيد الفطر وعودة التوقيت الصيفي



الرياض 4 شوال 1444 الموافق 24 أبريل 2023 واس

يستأنف أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية صباح الأربعاء المقبل 6 شوال الموافق 26 أبريل، الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام إبراهيم الثميري، أن الطلاب والطالبات يواصلون استكمال الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيعاود العمل بالدوام الصيفي، لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا ، فيما ستكون الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحًا من الأربعاء المقبل 6 شوال الجاري الموافق 26 أبريل إلى نهاية العام الدراسي يوم 4 ذو الحجة الموافق 22 يونيو ، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والتميز لمواصلة رحلتهم التعليمية.

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19:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.