السعودية اليوم / الشرطة الباكستانية تتصدى لهجوم إرهابي شمال غرب باكستان



إسلام آباد 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية أنّ قواتها تصدت لهجوم إرهابي اليوم في منطقة "لاكي مروت" بإقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي.

وأفادت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية في بيان ، أن عناصر إرهابية شنت هجوماً بالأسلحة الرشاشة على سيارة دورية للشرطة ما أدى إلى إصابة أحد رجال الأمن.

وأضاف أن قوات الأمن تصدت للهجوم وجرى تبادل إطلاق النار بشكل مكثف، وفجّر أحد المهاجمين سترة ناسفة كان يرتديها، ونجح بقية الإرهابيين في الفرار من الموقع.

وذكر البيان أنه تم استدعاء وحدات إضافية من قوات الأمن لشن عملية تمشيط موسعة في المنطقة للبحث عن الإرهابيين الذين شنوا الهجوم ونجحوا في الفرار.

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19:19ت م

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