السعودية اليوم / الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود



جدة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 5 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

// انتهى //

17:29ت م

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