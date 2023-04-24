السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار غزيرة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار هطول أمطار رعدية ربيعية متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية والعيص وبدر والعلا اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, مثيرة للأتربة والغبار, وتساقطاً للبرد, وجريان السيول, وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- اليوم وغداً.

// انتهى //

14:03ت م

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