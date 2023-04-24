اخبار السعوديه

السعودية اليوم / "الأرصاد": عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المهد ووادي الفرع

0 نشر
0 تبليغ


المدينة المنورة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتساقطاً للبرد, وجريان السيول, وانعدام في الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءّ.
// انتهى //
12:33ت م
0035

تابعوا أخبار و دول الخليج من عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد": عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المهد ووادي الفرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا