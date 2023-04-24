السعودية اليوم / "الأرصاد": عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المهد ووادي الفرع



المدينة المنورة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتساقطاً للبرد, وجريان السيول, وانعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءّ.

// انتهى //

12:33ت م

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