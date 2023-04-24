

الرياض 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض مصحوبة برياح نشطة، تبدأ من اليوم وحتى الخميس المقبل، تشمل العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، القويعية، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء.

كما تشمل ضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

// انتهى //

12:04ت م

0032





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.