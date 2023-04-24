السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا



سيئول 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 5027 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد 8 حالات وفاة ، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و427 حالة.

// انتهى //

06:30ت م

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سيئول 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 5027 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 31 مليونا و83 ألفا و586، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد 8 حالات وفاة ، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و427 حالة.// انتهى //06:30ت م0017

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