

ويلينغتون 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر اليوم, منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا.

وأفادت الهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية, بأن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

كما أوضح نظام التحذير الأمريكي من موجات المد العاتية "تسونامي" أن في بداية الزلزال أصدر النظام تحذير بوجود خطر من حدوث "تسونامي" لكنه ألغى التحذير لاحقا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية .

// انتهى //

05:26ت م

0015





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 7.3 درجة يهز منطقة جزر كيرماديك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.