السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 625 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن



الرياض 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2023، من انتزاع 625 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 20 لغما مضادا للأفراد، و 180 لغما مضادا للدبابات ، و 420 ذخيرة غير منفجرة، و 5 عبوات ناسفة.

ونزع فريق "مسام" 8 ألغام مضادة للأفراد و 91 لغما مضادا للدبابات و 209 ذخائر غير منفجرة و 4 عبوات ناسفة في محافظة عدن، ونزع 12 لغما مضادا للأفراد و 89 لغما مضادا للدبابات و 211 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمحافظة مأرب، ليصبح عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر أبريل حتى الآن 2.223 لغما، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 395 ألفًا و 245 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

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22:58ت م

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