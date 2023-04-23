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رقص الخيول يميز احتفالات أهالي نجران بالعيد

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الرياض - محمد الوسيري - شهدت منطقة نجران لليوم الثالث على التوالي احتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك، على وقع الطبول ، ورقص الخيول ، وألوان الفنون الشعبية التي اشتهرت بها المنطقة من الزامل والرزفة والمثلوثة.
ورصدت عدسة “واس” المشهد لعدد من الشباب اليافعين بالزي الوطني ، يمتطون صهوات الجياد العربية الأصيلة متمنطقين بالجنابي والخناجر ، وهم يجوبون ساحة الاحتفال لمشاركة الأهالي فرحتهم ، إضافةً إلى فن الطبول وتفاعل الحضور معه ومع فنون الزامل والرزفة والمشاركة في فعالياتها.

نجران
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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