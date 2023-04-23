السعودية اليوم / اليوم العالمي للطبيب البيطري.. يبرز تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الإنسان



جدة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

نهضت المملكة ممثلةً في وزارة البيئة والمياه والزراعة بمجال الطب البيطري؛ مخصصة العيادات، والمختبرات، والمحاجر البيطرية للكشف والتشخيص وعلاج الحيوانات، والتصدي للأمراض ومكافحتها ومنع دخولها إلى المملكة، والتأكد من الصحة العامة وسلامة الغذاء داخل المسالخ والعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة، ومشروعات الألبان، وتسمين الحيوانات، ومشروعات الدواجن، وشركات الأدوية ومركز اللقاحات والأمصال.

ويأتي احتفاء دول العالم باليوم العالمي للطبيب البيطري؛ الذي يصادف السبت الأخير من شهر إبريل كل عام؛ إبرازاً لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوان، إلى جانب توفير غذاءٍ آمن وصحي للمستهلك وتحقيق مبدأ الرفق بالحيوان، كما يقوم الطبيب البيطري بمهام حيوية؛ تتمثل في منع وصول الأمراض إليها عن طريق الغذاء.

ويلقى على عاتق العيادات والمختبرات والمحاجر البيطرية مهام فحص جميع الإرساليات المستورَدة والمصدَّرة والعابرة لضمان خلوها من الأمراض المعدية والوبائية، إلى جانب ما يتبع ذلك من الإجراءات المحجرية من معالجة وتطهير أو إعدام أو إعادة تصدير أو حجر، وذلك بالتنسيق مع إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية .

يذكر أنَّ نقابات الأطباء البيطريين واتحاداتهم في دول العالم تحتفل سنوياً بهذه المناسبة؛ بهدف التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان ، وتعود بداية الاحتفال إلى عام 2000م حينما قرر الاتحاد العالمي للطب البيطري في بلجيكا تخصيص يوم السبت الأخير من شهر أبريل كل عام يوماً عالمياً للطبيب البيطري .

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15:54ت م

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