السعودية اليوم / لقاءات المعايدة تعزّز التآلف والتواصل بين الجيران في أحياء المدينة المنورة



المدينة المنورة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

امتزجت مظاهر البهجة والفرح بحلول عيد الفطر المبارك بالتقاء الأصدقاء والجيران خلال لقاءات المعايدة التي تقام على مدار أيام العيد في 71 موقعاً في أحياء المدينة المنورة.

ورصدت "واس" مشاهد توافد الأهالي إلى مواقع المعايدة في أحياء المدينة المنورة, تجسّد الألفة والتواصل بين الحاضرين من مواطنين ومقيمين الذين تبادلوا التهاني على أصوات أهازيج الترحيب بمقدم العيد, والفنون الشعبية

// انتهى //

11:59ت م

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المدينة المنورة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسامتزجت مظاهر البهجة والفرح بحلول عيد الفطر المبارك بالتقاء الأصدقاء والجيران خلال لقاءات المعايدة التي تقام على مدار أيام العيد في 71 موقعاً في أحياء المدينة المنورة.ورصدت "واس" مشاهد توافد الأهالي إلى مواقع المعايدة في أحياء المدينة المنورة, تجسّد الألفة والتواصل بين الحاضرين من مواطنين ومقيمين الذين تبادلوا التهاني على أصوات أهازيج الترحيب بمقدم العيد, والفنون الشعبية السعودية خلال لقاءات المعايدة التي تضمنت كذلك مسابقات وهدايا للأطفال بادرت بتنظيمها جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة "جمعيتي" بالشراكة مع أمانة المدينة المنورة بعد صلاة العيد, وتستمر حتى خامس أيام العيد.// انتهى //11:59ت م0028

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.