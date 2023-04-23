السعودية تعلن ترتيب إجلاء مواطنيها وعدد من رعايا الدول من السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.



وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.



كمل بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية البريطاني جيمس كليفرلي مجريات الأحداث في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.



وذكرت وكالة الانباء السعودية إنه تم خلال الاتصال استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.