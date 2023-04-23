السعودية اليوم / الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في الولايات المتحدة تنظم عدداً من الاحتفالات بمناسبة عيد الفطر



واشنطن 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

نظمت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية

وتضمنت الفعاليات التي استمرت على مدى يومين، إقامة مأدبة إفطار بعد صلاة العيد بمقر السفارة، فيما احتضن مسرح أكاديمية الملك عبدالله ثاني أيام العيد أوبريتاً فنيا، إضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات، وتوزيع الهدايا، وأخرى مخصصة للأطفال.

ورفع الملحق الثقافي بسفارة المملكة في الولايات المتحدة الدكتور فوزي عبدالغني بخاري باسمه ونيابة عن المبتعثين والمبتعثات ومنسوبي الملحقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بالخير والمسرّات على الجميع، منوها بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية الطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية، إيماناً منها بأهمية دورهم في مستقبل التنمية والتطوير، داعياً المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.

// انتهى //

10:35ت م

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واشنطن 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسنظمت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع أكاديمية الملك عبدالله والأندية الطلابية في واشنطن، عدداً من الفعاليات، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وتضمنت الفعاليات التي استمرت على مدى يومين، إقامة مأدبة إفطار بعد صلاة العيد بمقر السفارة، فيما احتضن مسرح أكاديمية الملك عبدالله ثاني أيام العيد أوبريتاً فنيا، إضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات، وتوزيع الهدايا، وأخرى مخصصة للأطفال.ورفع الملحق الثقافي بسفارة المملكة في الولايات المتحدة الدكتور فوزي عبدالغني بخاري باسمه ونيابة عن المبتعثين والمبتعثات ومنسوبي الملحقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بالخير والمسرّات على الجميع، منوها بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية الطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية، إيماناً منها بأهمية دورهم في مستقبل التنمية والتطوير، داعياً المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.// انتهى //10:35ت م0026

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