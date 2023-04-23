شكرا لقرائتكم انطلاق فعاليات “عيدنا فرحة” في روضة هباس بالحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت اليوم السبت في بلدة روضة هباس فعاليات مهرجان “عيدنا فرحة” بمناسبة عيد الفطر المبارك 1444هـ ، والتي تنظمها بلدية روضة هباس، وذلك في حديقة الأهالي على الطريق الدولي.

وتهدف الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاث أيام، إلى تقديم المتعة لمختلف أفراد العائلة من خلال العديد من العناصر الترفيهية.

فعاليات “عيدنا فرحة”

ويضم المهرجان فعاليات ترفيهية وتراثية وثقافية تشمل مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى فقرات موسيقية ومنشدين وعروض استعراضية، ولوحات تشكيلية وركن للأسر المنتجة، بالإضافة لاستعراض الخيول العربية والصقور في ظل تنسيق متكامل مع جميع الجهات المعنية لكي يعكس المهرجان صورة مميزة ومبهجة.