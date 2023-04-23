شكرا لقرائتكم طفلة سعودية عائدة من السودان: الرحلة بالسفينة حلوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبر المواطنون العائدون من السودان عن فرحتهم بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، تنفيذا لأوامر القيادة الرشيدة.

وقالت طفلة في مقطع فيديو نشرته “الإخبارية”، عجبتني الرحلة بالسفينة مرة كثير.. رحلة حلوة كثير”.

وتوجه المواطنون العائدون بالشكر للقيادة الرشيدة، وأكدوا أن الرحلة كانت آمنة وتم توفير جميع الخدمات اللازمة لهم من الخرطوم وحتى عودتهم لوطنهم الغالي.

توجيه القيادة الرشيدة

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيّدها الله -، تمّ بحمد الله وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

ب