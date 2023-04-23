شكرا لقرائتكم استئناف خدمة النقل العام في المدينة المنورة عبر 5 مسارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة، ابتداءً من اليوم السبت، استئناف تقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع “حافلات المدينة”.

وأوضحت أن الخدمة ستقدم للمستفيدين وذلك ما بين الساعة 6 صباحاً وحتى 10 مساءً يومياً، لافتة إلى أنه تم تحديد خمسة مسارات تتضمن 98 محطة تغطي أرجاء المدينة المنورة، لتقديم خدمة النقل العام للمستفيدين بواسطة حافلات مجهزة إلى عدة وجهات داخل المدينة المنورة.

مسارات حافلات النقل

وبينت الهيئة هذه الخدمات وهي تشمل مسار “قطار الحرمين – المسجد النبوي” وتتضمن 3 محطات على امتداد المسار تصل إليها الحافلة كل 60 دقيقة لتقديم الخدمة، ومسار “مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز – المسجد النبوي” وبها محطتان تقدّم الخدمة كل 30 دقيقة، ومسار “جامعة طيبة – العالية مول” ويتضمن المسار 34 محطة تعمل كل 15 دقيقة لنقل المستفيدين في عدة أحياء، ومسار “الميقات – الخالدية” ويتضمن 38 محطة تصل إليها الحافلة كل 15 دقيقة، ومسار “القصواء – سيد الشهداء” ويتضمن 21 محطة بمعدل تقاطر كل 20 دقيقة لنقل المستفيدين عبر المسار.

يذكر أن مشروع “حافلات المدينة” يهدف إلى تقديم خدمات نقل الأهالي إلى عدة وجهات في أرجاء المدينة المنورة خلال دقائق معدودة، وتقليص مدة وصول آلاف المستفيدين إلى عدة وجهات.