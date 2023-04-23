السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي الى جريان السيول على مناطق الرياض، حائل، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة, كما لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج تصل الى مائج مع السحب الرعدية, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.