السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة والعلا والأكحل واليتيمة وبدر والحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص و خيبر تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدا الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد و تستمر حتي الثامنة مساء .

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05:09ت م

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