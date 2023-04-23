الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص احتجزوا بوادي الرمة

أنقذ مدني رياض الخبراء 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الرمة، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”. وقد تم انقاذ المحتجزين بالتنسيق مع المرور وهم بصحة جيدة.



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