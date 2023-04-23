السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب قبالة سواحل إندونيسيا



جاكرتا 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر اليوم , قبالة سواحل إندونيسيا .

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي , أن مركز الزلزال وقع على عمق كيلومترين, وعلى مسافة 218 كم غرب مدينة بادانج التي يبلغ عدد سكانها 840 ألف نسمة.

ولم ترد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.

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02:37ت م

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