نظمت أمانة منطقة عسير أمس فعاليات العيد بشارع الفن وسط أبها . واشتملت الفعاليات على عروض شعبية ومسابقات لمختلف الأعمار إضافة إلى إطلاق أكثر من 1000 بالون هيليوم . وفي الإطار نفسه قدمت عدد من البلديات التابعة لأمانة المنطقة فعاليات مختلفة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم فعاليات العيد في شارع الفن بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.