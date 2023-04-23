عروض ومأكولات شعبية في حي البلد بجدة

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وتضم جدة التاريخية المعالم الأثرية والمباني التراثية ذات الأهمية التاريخية، مثل جدار جدة القديم وساحاته التاريخية المفتوحة، والمساجد التاريخية مثل مسجد عثمان بن عفان، ومسجد الشافعي، ومسجد الباشا، ومسجد عكاش، ومسجد المعمار، ومسجد الحنفي.
عروض الألعاب النارية
كما تواصلت اليوم بمنطقة "جدة آرت بروميناد" المطلة على الواجهة البحرية، عروض الألعاب النارية ضمن فعاليات ثاني أيام عيد الفطر المبارك .
وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الحضور الغفير بين الأهالي والزوار الذين توافدوا للاحتفال بهذه المناسبة، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة، حيث تضمنت الفعالية الألعاب النارية التي اضائت سماء عروس البحر الأحمر، برسوماتها وتشكيلاتها المتنوعة والعروض الحيّة المشوقة.
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