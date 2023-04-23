كورنيش جدة يجتذب زوار العيد

تأتي احتفالات العيد في جدة وسط حضور كثيف من الأهالي والمصطافين والسياح في الواجهة البحرية حيث المقاهي وأكشاك الحلويات وممارسة رياضة المشي والعديد من الألعاب المسلية للأطفال.
واشتملت الاحتفالات على العديد من الفعاليات التي تضمنت ألوانا من العروض الفلكلورية الشعبية وبرامج للأسرة والطفل والألعاب والفقرات الترفيهية.
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