كورنيش جدة يجتذب زوار العيد

تتجه أنظار الناس في إجازة عيد الفطر المبارك نحو الفعاليات المقامة بهذه المناسبة، لاسيما تلك التي تنشط على كورنيش البحر الأحمر في جدة.

تأتي احتفالات العيد في جدة وسط حضور كثيف من الأهالي والمصطافين والسياح في الواجهة البحرية حيث المقاهي وأكشاك الحلويات وممارسة رياضة المشي والعديد من الألعاب المسلية للأطفال.

واشتملت الاحتفالات على العديد من الفعاليات التي تضمنت ألوانا من العروض الفلكلورية الشعبية وبرامج للأسرة والطفل والألعاب والفقرات الترفيهية.