السعودية اليوم / مقتل 9 مدنيين في هجوم وسط مالي



باماكو 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

قتل 9 مدنيين وأصيب 60 آخرون بجروح في هجوم نفذه مسلحون فجر اليوم على مطار ومعسكر قريب للجيش وسط مالي.

ونقلت وكالة الأنباء المالية اليوم تأكيد شهود عيان عن دوي 4 انفجارات، أعقبها إطلاق نار من أسلحة آلية، مشيرة إلى أن الجنود السنغاليين التابعين لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينيسما" تمكنوا من "إبطاء تقدم المسلحين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.