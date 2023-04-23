السعودية اليوم / الهند تسجل 12193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)



نيودلهي 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس

سجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، 12193 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات بلغت 44 مليون و 881 ألفا و 877، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 531300 بعد تسجيل 42 حالة.

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01:17ت م

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نيودلهي 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسسجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، 12193 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات بلغت 44 مليون و 881 ألفا و 877، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 531300 بعد تسجيل 42 حالة.// انتهى //01:17ت م0007

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