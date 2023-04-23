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السعودية اليوم / الهند تسجل 12193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

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نيودلهي 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس
سجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، 12193 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس المستجد (كوفيد 19).
وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات بلغت 44 مليون و 881 ألفا و 877، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 531300 بعد تسجيل 42 حالة.
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01:17ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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