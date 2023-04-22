شكرا لقرائتكم وصول 3 سفن إلى جدة على متنها عدد من المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت مساء اليوم، السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، السفينة الثانية والثالثة والرابعة إلى جدة على متنها مواطنون وعدد من رعايا الدول الصديقة والشقيقة قادمة من السودان.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت صباح اليوم، بدء ترتيب إجلاء السعوديين من السودان إلى المملكة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

توجيهات القيادة الرشيدة

وقالت الوزارة، في بيان لها “إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة”.