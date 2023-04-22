سياسي / مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالضفة الغربية



القدس المحتلة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس

اعتدى مستوطنون اليوم على عدد من الفلسطينيين وممتلكاتهم، في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين اقتحموا بلدة يطا، بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين، لافتة النظر إلى أن هؤلاء المستوطنين سبق أن أقاموا في المنطقة بؤرة استيطانية، لاستخدامها منطلقاً للاعتداء على ممتلكات ومزارع الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً، خلال اقتحامها لبلدة بيت ريما قرب مدينة رام الله.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين.

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13:40ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.