السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.4 درجات تضرب جزيرة صقلية الإيطالية



روما 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس

ضربت زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، أمس، جزيرة صقلية الإيطالية في البحر المتوسط.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال كان قبالة مدينة كاتانيا الساحلية، وشعر بها السكان بوضوح في المنطقة الواقعة عند سفح بركان “إتنا”.

ولم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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08:45ت م

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