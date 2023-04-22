السعودية اليوم / "أمانة العاصمة المقدسة" تنقل أكثر من 239 ألف طن من النفايات



مكة المكرمة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس

قامت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات بحصر ونقل نفايات البلدية الصلبة منذ بدء شهر رمضان، وحتى يوم التاسع والعشرين منه، حيث بلغت إجمالي النفايات الواردة إلى المردم العام 239068.3 طنًا، ونسبة النفايات العضوية 40.1 ٪ وذلك بمعدل 32081 رحلة نقل للمردم العام.

ويأتي ذلك في ظل حرص الأمانة على مضاعفة جهودها في مجال النظافة وإزالة ورفع النفايات، والقيام بتوزيع الفرق الميدانية في الأحياء والمناطق.

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