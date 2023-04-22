السعودية اليوم / تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تحقق أكثر من 757 مليون ريال بنهاية رمضان



الرياض 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس

أعلنت الهيئة

وبلغت عمليات التبرع حتى الآن أكثر من 67 مليون عملية استفاد منها أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة في أكثر من 23 مجالًا خيريًا منها المجالات التعليمية، والاجتماعية، والسكنية، والدينية، والصحية، والغذائية، ووصلت عمليات استخراج زكاة الفطر في اليومين الأخيرين من رمضان إلى أكثر من 1.7 مليون زكاة ليصل بذلك إجمالي تبرعات منصة "إحسان" حتى الآن إلى أكثر من 3 مليارات و900 مليون ريال.

ويعود النجاح الذي وصلت إليه هذه الحملة بعد فضل الله تعالى إلى التمكين المستمر من سمو ولي العهد لمنصة "إحسان" حيث يحرص - أيده الله - على تطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وزيادة مستوى موثوقيته من خلال بنية رقمية متينة تسهم في تحقيق المقاصد السامية لرؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها في تعظيم أثر قطاع العمل الخيري.

وحظيت منصة إحسان بدعم مستمر من القيادة الرشيدة لتمكين عملها وفق حوكمة متينة تشرف عليها 12 جهة حكومية كلجنة إشرافية، كما تحظى بلجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

وتواصل المنصة عملها الخيري المعتاد المتمثل في استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa إلى جانب مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والحسابات البنكية المخصصة.

// انتهى //

02:20ت م

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الرياض 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسأعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المشرفة على أعمال المنصة الوطنية للعمل الخيري " إحسان" عن وصول حجم التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة في شهر رمضان المنصرم إلى أكثر من 757 مليون ريال منذ انطلاقتها في 19رمضان، إذ دٌشنت بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" -حفظهما الله -.وبلغت عمليات التبرع حتى الآن أكثر من 67 مليون عملية استفاد منها أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة في أكثر من 23 مجالًا خيريًا منها المجالات التعليمية، والاجتماعية، والسكنية، والدينية، والصحية، والغذائية، ووصلت عمليات استخراج زكاة الفطر في اليومين الأخيرين من رمضان إلى أكثر من 1.7 مليون زكاة ليصل بذلك إجمالي تبرعات منصة "إحسان" حتى الآن إلى أكثر من 3 مليارات و900 مليون ريال.ويعود النجاح الذي وصلت إليه هذه الحملة بعد فضل الله تعالى إلى التمكين المستمر من سمو ولي العهد لمنصة "إحسان" حيث يحرص - أيده الله - على تطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وزيادة مستوى موثوقيته من خلال بنية رقمية متينة تسهم في تحقيق المقاصد السامية لرؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها في تعظيم أثر قطاع العمل الخيري.وحظيت منصة إحسان بدعم مستمر من القيادة الرشيدة لتمكين عملها وفق حوكمة متينة تشرف عليها 12 جهة حكومية كلجنة إشرافية، كما تحظى بلجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.وتواصل المنصة عملها الخيري المعتاد المتمثل في استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa إلى جانب مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والحسابات البنكية المخصصة.// انتهى //02:20ت م0017

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.